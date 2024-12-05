В Воронеже прекратили полномочия погибшего депутата облдумы Евгения Гапоненко

Депутат Воронежской областной думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Евгений Гапоненко родился 11 октября 1985 года в Острогожске. В 2007 году окончил Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ) имени Глинки (ныне — имени Императора Петра I) по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». С 2008 года занимал пост генерального директора ЗАО «Острогожсксадпитомник». В облдуму был избран в сентябре 2020 года по избирательному округу № 23 (Острогожский).