В Воронеже прекратили полномочия погибшего депутата облдумы Евгения Гапоненко

Полномочия погибшего депутата Воронежской областной думы Евгения Гапоненко были досрочно прекращены в четверг, 5 декабря. Постановление опубликовали на сайте облдумы.
Евгений Гапоненко скончался в ДТП 12 октября в Острогожске на улице 50 лет Октября. Автомобиль депутата Toyota Land Cruiser на большой скорости столкнулся с военным грузовиком. Внедорожник получил сильнейшие повреждения, водитель погиб на месте. Чтобы достать его, потребовалась помощь спасателей со специнструментом.
Следственный комитет позже уточнил, что Евгений Гапоненко был в машине не один. Источник РИА «Воронеж» рассказал, что с ним ехала 24-летняя пассажирка, по неподтвержденной информации, она находилась на заднем сиденье. Девушка пострадала и в тяжелом состоянии была направлена в больницу.
Справка РИА «Воронеж»
Депутат Воронежской областной думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Евгений Гапоненко родился 11 октября 1985 года в Острогожске. В 2007 году окончил Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ) имени Глинки (ныне — имени Императора Петра I) по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». С 2008 года занимал пост генерального директора ЗАО «Острогожсксадпитомник». В облдуму был избран в сентябре 2020 года по избирательному округу № 23 (Острогожский).