Times of Malta: Мальта аннулировала визу Захаровой из-за позиции стран Балтии

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в городе Валлетта. Это первая поездка Сергея Лаврову в страну ЕС с 24 февраля 2022 года. В ноябре прошлого года заседание проходило в Северной Македонии. Тогда МИД Болгарии согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны, однако позднее отказал, потому что на борту была Мария Захарова.