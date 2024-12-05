Times of Malta: Мальта аннулировала визу Захаровой из-за позиции стран Балтии

Посол Мальты в России Кармело Ингуанез заявил RTVI, что как действующий председатель ОБСЕ страна могла попросить об исключении из санкционного запрета, из-за чего Марии Захаровой выдали визу. Однако позднее некоторые страны ЕС выступили против ее приезда. Представитель МИД РФ говорила, что ей аннулировали визу с формулировкой «в силу независящих от нас обстоятельств». Официальные лица Мальты не уточняли, какие страны выступили против.
Как отмечает Times of Malta, Литва и Латвия отказались отправлять на заседание своих министров иностранных дел «в знак протеста против присутствия Лаврова». Польские власти выступали против выдачи визы и главе российского МИДа. Сам Лавров назвал аннулирование визы Марии Захаровой «надругательством над функциями действующего председателя ОБСЕ».
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в городе Валлетта. Это первая поездка Сергея Лаврову в страну ЕС с 24 февраля 2022 года. В ноябре прошлого года заседание проходило в Северной Македонии. Тогда МИД Болгарии согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны, однако позднее отказал, потому что на борту была Мария Захарова.