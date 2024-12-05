Полковник Ходаренок: Ермаку в Вашингтоне продиктовали пункты мирных соглашений

В ходе переговоров Кит Келлог, как пишет WSJ, поддержал поставку оружия администрацией Джо Байдена. По его мнению, это даст Дональду Трампу рычаг во время переговоров с Россией. При этом команда избранного президента не проявила особого интереса к предложению Украине членства в НАТО. Вполне возможно, что слова Кита Келлога на этом фоне выглядят неким утешительным призом для Киева. Задача же американской администрации — не допустить обвала украинского фронта хотя бы до момента прекращения огня, отсюда и обещания Вашингтона не прекращать Киеву поставки вооружения и военной техники.