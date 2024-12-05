Минобороны рассказало подробности разговора глав Генштабов России и США

Переговоры прошли 27 ноября. В военном ведомстве объяснили, что группировки военного флота и авиации России проводили учения в восточной части Средиземного моря. При этом рядом с районом проведения тренировок находились корабли США и НАТО. Как заявили в Минобороны, уведомление Брауну направили «с целью предотвращения возможных инцидентов».