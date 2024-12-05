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Минобороны рассказало подробности разговора глав Генштабов России и США

Телефонный разговор начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльза Брауна состоялся по инициативе российской стороны, сообщило Минобороны РФ. Герасимов уведомил США о российских учениях в восточной части Средиземного моря.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры прошли 27 ноября. В военном ведомстве объяснили, что группировки военного флота и авиации России проводили учения в восточной части Средиземного моря. При этом рядом с районом проведения тренировок находились корабли США и НАТО. Как заявили в Минобороны, уведомление Брауну направили «с целью предотвращения возможных инцидентов».

Официальный представитель КНШ Джерил Дорси сегодня рассказал, что Герасимов и Браун в ходе разговора обсудили ряд вопросов в области безопасности, включая конфликт на Украине.

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