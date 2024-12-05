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Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.

Источник: © РИА Новости

Путин в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, участники которого обсудят цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

«По вашему поручению правительство подготовило паспорта девятнадцати национальных проектов. Они направлены на реализацию утвержденных вами национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года, которую вы обозначили в послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе», — обратился Мишустин к президенту, выступая с докладом.

Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.

нацпроекты
Мишустин Михаил
Путин Владимир