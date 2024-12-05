Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов

«По вашему поручению правительство подготовило паспорта девятнадцати национальных проектов. Они направлены на реализацию утвержденных вами национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года, которую вы обозначили в послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе», — обратился Мишустин к президенту, выступая с докладом.