Около трети россиян получат поддержку по нацпроекту «Молодежь и дети»

«Создание условий для самореализации современного поколения граждан станет вестись по нацпроекту “Молодежь и дети”. Как вы и подчеркивали, уважаемый Владимир Владимирович, это “проект о будущем и для будущего”. Он охватит около трети всех жителей России», — сказал Мишустин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.