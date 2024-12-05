Около трети россиян получат поддержку по нацпроекту «Молодежь и дети»

«Создание условий для самореализации современного поколения граждан станет вестись по нацпроекту “Молодежь и дети”. Как вы и подчеркивали, уважаемый Владимир Владимирович, это “проект о будущем и для будущего”. Он охватит около трети всех жителей России», — сказал Мишустин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Работа по нацпроекту включает в себя строительство и ремонт школ, обновление педагогических университетов, формирование образовательно-производственных центров и кластеров профподготовки, инженерных школ.
Также в планах — развитие сети кампусов мирового уровня. Через 12 лет их должно быть не менее 40. «Поддержку вузов обеспечим через программу “Приоритет-2030”, — пояснил Мишустин.