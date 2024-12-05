Алексея Коробкова избрали на должность главы Новокуйбышевска

В четверг, 5 декабря 2024 года, на заседании городской думы Новокуйбышевска избрали на должность главы городского округа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру экс-главы Куйбышевского района Самары Алексея Коробкова. Об этом сообщили в гордуме.
«В конкурсе участвовали шесть кандидатов. Комиссия рекомендовала рассмотреть трех: и.о. главы Новокуйбышевска Алексея Коробкова, вдову героя России Юлию Пономаренко и представителя одной из партий Валентину Сошникову», — рассказали в пресс-службе.
Все кандидаты представили свои программы по развитию города. В итоге был выбран Коробков, которому 21 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил возглавить Новокуйбышевск.
Напомним, Алексей Коробков возглавлял районную администрацию Самары с августа 2019 года. По собственному желанию он досрочно ушел в отставку 20 ноября 2024-го. Ранее он руководил одним из управлений в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.