Алексея Коробкова избрали на должность главы Новокуйбышевска

Напомним, Алексей Коробков возглавлял районную администрацию Самары с августа 2019 года. По собственному желанию он досрочно ушел в отставку 20 ноября 2024-го. Ранее он руководил одним из управлений в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.