В Самарской области минтруда возглавила супруга бывшего мэра

До последнего времени Ольга Фурсова замещала профильного министра и руководила департаментом занятости и трудовой миграции. Она является женой Олега Фурсова, в 2012 —2014 годах — главы регионального минтруда, в 2014 — 2017 годах — мэра Самары.
В ноябре 2018 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что прокуратура внесла прежнему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову представление о нарушении Ольгой Фурсовой закона о коррупции во время поездки самарской делегации в Южную Корею в сентябре 2016 года. Поездку организовала самарская мэрия.
По информации парламентария, супруга бывшего градоначальника не была в составе делегации, при этом деньги за ее поездку стоимостью 200 тыс. руб. внес Олег Фурсов, а пребывание оплатила принимающая сторона. Также Александр Хинштейн сообщил, что Ольга Фурсова не оплатила соответствующую информацию в справке о доходах.