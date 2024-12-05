В Самарской области минтруда возглавила супруга бывшего мэра

По информации парламентария, супруга бывшего градоначальника не была в составе делегации, при этом деньги за ее поездку стоимостью 200 тыс. руб. внес Олег Фурсов, а пребывание оплатила принимающая сторона. Также Александр Хинштейн сообщил, что Ольга Фурсова не оплатила соответствующую информацию в справке о доходах.