Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море

«Недавно было задержано китайское грузовое судно. Я думаю, что это будет происходить чаще и должно происходить чаще, в том числе на уровне Европейского союза, потому что речь идет об обеспечении и поддержке санкций, введенных Европейским союзом и другими странами. И мы должны искать пути и средства, как делать это разумно и безопасно, не провоцируя военную эскалацию», — сказал Писториус в ответ на вопрос об инциденте в интервью радиостанции Deutschlandfunk.