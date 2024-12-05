Путин похвалил Мишустина за подведение итогов работы по прошлым нацпроектам

«Спасибо большое, Михаил Владимирович. Я знаю, что очень большая работа была проделана до подготовки для подведения итогов достижения целей по тем документам, которые были сформулированы раньше, и по новым проектам. Мы с вами в контакте постоянно по этим темам, будем держать это в поле нашего внимания, безусловно, и в будущем», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.