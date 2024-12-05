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Путин похвалил Мишустина за подведение итогов работы по прошлым нацпроектам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за доклад о новых нацпроектах, отметив, что для подведения итогов работы по прошлым документам была проделана большая работа.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо большое, Михаил Владимирович. Я знаю, что очень большая работа была проделана до подготовки для подведения итогов достижения целей по тем документам, которые были сформулированы раньше, и по новым проектам. Мы с вами в контакте постоянно по этим темам, будем держать это в поле нашего внимания, безусловно, и в будущем», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

нацпроекты
Мишустин Михаил
Путин Владимир