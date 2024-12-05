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Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ

Путин подписал документ, связанный с гарантиями безопасности в Союзном государстве.

Источник: Комсомольская правда

Президентом России Владимиром Путиным принято распоряжение подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в Союзном государстве, передает БелТА.

Так, российским лидером принято предложение МИД о подписании договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Отмечается, что предложение российского дипведомства уже ранее согласовали заинтересованные федеральные государственные органы.

Таким образом, Путин принял предложение подписать Договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

— Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера, — указано в распоряжении президента России.

Еще в документе отмечается, что подписание договора целесообразно осуществить на высшем уровне.

Напомним, Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.