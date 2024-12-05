Донские власти создали рабочую группу по решению проблем с вывозом мусора

Как сообщалось, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который был назначен на должность в ноябре, на первом оперативном совещании заявил, что «недопустимо видеть в пятерке проблемных вопросов вывоз мусора» и потребовал подготовить доклад о принимаемых к его решению мерах.