Иван Носков наградил волонтеров движения «САМБАТ»

Врио Главы Самары поздравил членов общественной организации и вручил Нагрудные знаки и почетные грамоты 3-й степени Главы г. о. Самара за активное участие и личный вклад в оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и гражданскому населению Донбасса.
Члены общественной организации одними из первых начали оказывать поддержку самарским защитникам, отправляя на передовую все необходимое. Получил искреннее удовольствие от общения с этими людьми. Их деятельность достойна глубочайшего уважения!", — поделился Иван Носков.
Общественная организация «САМБАТ» была создана Виктором и Юлией Романовыми. Сейчас в штабе, который находится на улице Кабельной 45Б, развернут настоящий цех: здесь собирают и сортируют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные продукты, делают сухой «душ» для бойцов, который пользуется большим спросом на передовой: «Спустя время после начала работы организации мы решили, что останавливаться только на сборе гуманитарной помощи нельзя. Спектр поддержки сильно расширился — открыли технологические направления. Сейчас изготавливаем на 3Д-принтере детали для БПЛА и РЭБ, отправляем их на фронт, снабжаем также запчастями, которые находим в Самаре и регионе. Проводим и патриотическую работу с учебными заведениями губернии. Приезжаем к учащимся с музеем “Эхо войны Самбат”, который включает в себя экспонаты с фронта, подписанные нашими ребятами», — рассказал руководитель общественной организации «САМБАТ» Виктор Романов.
Волонтерское движение продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь. Сейчас есть потребности в парафине для изготовления окопных свечей, компонентах для оказания первой помощи, медицинских препаратах. Полную информацию о том, какая поддержка необходима, можно получить на официальном сайте организации — самбат.РФ, в соцсетях или по номеру телефона круглосуточной горячей линии — 202−01−12. Волонтеры также собирают и отправляют личные посылки на фронт. На сегодняшний день руководитель движения отвез более 200 тонн гуманитарного груза.
Обсудили во время встречи и поддержку организации. Виктор Романов отметил, что в швейный цех нужны специалисты и материалы. Зампредседателя Совета ветеранов СВО Марат Милюков рассказал, что для помощи можно привлечь учащихся профильного колледжа: «Это отличная практика для молодых студентов. Возьму на себя переговоры», — подчеркнул Милюков.
Совет ветеранов СВО в ближайшее время также начнет знакомиться со всеми пунктами сбора гумпомощи, чтобы составить четкое представление о потребностях бойцов и возможностях волонтеров.