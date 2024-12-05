Иван Носков наградил волонтеров движения «САМБАТ»

Общественная организация «САМБАТ» была создана Виктором и Юлией Романовыми. Сейчас в штабе, который находится на улице Кабельной 45Б, развернут настоящий цех: здесь собирают и сортируют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные продукты, делают сухой «душ» для бойцов, который пользуется большим спросом на передовой: «Спустя время после начала работы организации мы решили, что останавливаться только на сборе гуманитарной помощи нельзя. Спектр поддержки сильно расширился — открыли технологические направления. Сейчас изготавливаем на 3Д-принтере детали для БПЛА и РЭБ, отправляем их на фронт, снабжаем также запчастями, которые находим в Самаре и регионе. Проводим и патриотическую работу с учебными заведениями губернии. Приезжаем к учащимся с музеем “Эхо войны Самбат”, который включает в себя экспонаты с фронта, подписанные нашими ребятами», — рассказал руководитель общественной организации «САМБАТ» Виктор Романов.