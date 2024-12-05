Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Волгоградскую область с Днем образования, передает V102.RU со ссылкой на телеканал «Вместе-РФ».

Источник: РИА "Новости"

Спикер отметила, что на протяжении столетий регион служит надежным щитом, закрывающим южные рубежи России. Она также назвала Волгоградскую область землей с героическими прошлым, на счету уроженцев которой «немало ратных и трудовых подвигов, ставших примерами стойкости, мужества и высочайшей самоотдачи».

Регион является важным сельскохозяйственным и индустриальным центром, он динамично развивается, реализуются масштабные проекты, считает Матвиенко. В регионе многое делается для совершенствования социальной сферы, решения актуальных вопросов.

Также она выразила уверенность в том, что положительные тенденции найдут свое продолжение, а намеченные регионом цели будут достигнуты.

Матвиенко Валентина