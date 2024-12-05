Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга России

Спикер отметила, что на протяжении столетий регион служит надежным щитом, закрывающим южные рубежи России. Она также назвала Волгоградскую область землей с героическими прошлым, на счету уроженцев которой «немало ратных и трудовых подвигов, ставших примерами стойкости, мужества и высочайшей самоотдачи».