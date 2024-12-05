Бюджет Челябинска на 2025 год прошел публичные слушания, дефицит 0,6 млрд рублей

Около 6,7 млрд рублей в расходах бюджета обеспечивают раздел «Национальная экономика». Он включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее. Более 3,1 млрд рублей по проекту будет направлено на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство, 2,4 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 2,2 млрд — на культуру и кинематографию. Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды, обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.