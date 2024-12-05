Бюджет Челябинска на 2025 год прошел публичные слушания, дефицит 0,6 млрд рублей

Ожидаемые доходы в размере 60,2 млрд рублей, расходы — 60,8 млрд.
Наибольшую долю расходов по проекту составляет сфера образования — 33,2 млрд рублей. Более 15% бюджетных средств — 9,4 млрд рублей — предназначены на реализацию социальной политики.
Около 6,7 млрд рублей в расходах бюджета обеспечивают раздел «Национальная экономика». Он включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее. Более 3,1 млрд рублей по проекту будет направлено на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство, 2,4 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 2,2 млрд — на культуру и кинематографию. Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды, обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.
Свыше 33 млрд — это средства из регионального и федерального бюджетов, в том числе 1,2 млрд — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Собственные налоговые и неналоговые доходы города запланированы в размере 26,8 млрд рублей.
Дефицит запланирован в объеме 562,5 млн руб. В утвержденном бюджете на 2024 года размер дефицита был на 14,6% больше, 659 млн руб. В проекте говорится, что источниками погашения дефицита станут бюджетные кредиты и остатки средств.