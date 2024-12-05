Молодые таланты отмечены стипендиями губернатора Волгоградской области

Согласно информации облкомкультуры, ежемесячные стипендии губернатора Волгоградской области в размере 3000, 5000 и 7000 рублей могут получать деятели культуры и искусства региона, воспитанники ДШИ и учреждений дополнительного образования, студенты творческих вузов. Выплаты назначаются талантам, которые внесли вклад в развитие изобразительного, музыкального, театрального, хореографического искусства, кино и литературы.