Молодые таланты отмечены стипендиями губернатора Волгоградской области

В рамках церемонии председатель облкомкультуры Станислав Малых поблагодарил талантливых волгоградцев за преданность своему делу и отметил педагогов, которые внесли вклад в их воспитание и развитие.
Согласно информации облкомкультуры, ежемесячные стипендии губернатора Волгоградской области в размере 3000, 5000 и 7000 рублей могут получать деятели культуры и искусства региона, воспитанники ДШИ и учреждений дополнительного образования, студенты творческих вузов. Выплаты назначаются талантам, которые внесли вклад в развитие изобразительного, музыкального, театрального, хореографического искусства, кино и литературы.
Также стипендию присваивают не достигшим 30-летнего возраста авторам литературных, музыкальных, художественных произведений, хореографам, музыкантам, творческим работникам театрально-концертных учреждений региона.
Отметим, что в Волгоградской области особое внимание уделяют поддержке учреждений культуры, талантливых деятелей этой сферы. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона выступил с инициативой сохранения богатейшего творческого наследия композитора Александры Пахмутовой, учреждения творческих конкурсов и стипендий ее имени. В честь юбилея прославленного композитора организовали десятки тематических мероприятий.