Новым главой Контрольно-счетной палаты Кубани назначен Сергей Усенко

Полномочия предыдущего руководителя ведомства Юрий Агафонова будут прекращены в связи с достижением предельного возраста с 5 января 2025 года. Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко отметил, что под руководством Агафонова КСП стала надежным партнером для исполнительных и законодательных органов власти Кубани. Он подчеркнул высокий профессионализм и организаторские способности бывшего председателя.
Сергей Усенко, который станет новым руководителем Контрольно-счетной палаты, в предыдущем шестом созыве ЗСК занимал должность вице-спикера. Сейчас он — помощник спикера краевого парламента. Представляя его, Юрий Бурлачко отметил, что за четверть века государственной службы Сергей Усенко прошел путь от рядовых должностей до вице-губернатора Краснодарского края.
«Кандидат имеет опыт контрольно-ревизионной деятельности, непосредственно занимался аудитом использования государственной собственности, был куратором контрольно-ревизионного управления департамента имущественных отношений Краснодарского края», — уточнил председатель Заксобрания Кубани.
Юрий Бурлачко также напомнил, что у Сергея Усенко есть опыт работы и в федеральных государственных структурах. В частности, он возглавлял Главное управление федерального имущества управделами президента России. Одним из основных направлений его деятельности на данной должности была ревизия сделок с федеральной собственностью.
Депутаты ЗСК поддержали назначение Сергея Усенко на должность главы КСП и утвердили соответствующее постановление.