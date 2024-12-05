Новым главой Контрольно-счетной палаты Кубани назначен Сергей Усенко

Юрий Бурлачко также напомнил, что у Сергея Усенко есть опыт работы и в федеральных государственных структурах. В частности, он возглавлял Главное управление федерального имущества управделами президента России. Одним из основных направлений его деятельности на данной должности была ревизия сделок с федеральной собственностью.