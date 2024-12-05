Переговоры генерала Герасимова с американским коллегой: что могли обсуждать США и РФ

Официальный представитель американского Комитета начальников штабов (КНШ) Джерил Дорси заявил, что 27 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и генерал армии Валерий Герасимов провел телефонную беседу с председателем КНШ ВС США Чарльзом Брауном. Отметим, что в РФ эту новость пока не комментировали.
По утверждению американских военных, телефонный разговор с Брауном запросила российская сторона. Западные СМИ пишут, что генералы обсуждали международную и региональную безопасность, в том числе и события на Украине.
В то же время журналисты портала АВС News утверждают, что стороны провели переговоры на тему применения дальнобойных и высокоточных ракет американского и европейского производства по российским объектам. The New York Times пишет, что Герасимов мог предупредить американского коллегу о возможных последствиях попыток атаковать российские регионы ракетами ATACMS.
Военный обозреватель Виктор Баранец в материале для «Комсомольской правды» обратил внимание, что после возможного разговора двух генералов удары западным дальнобойным оружием по РФ прекратились.
Напомним, что контакты между российской и американской сторонами по военной тематике в последнее время участились. Ранее стало известно, что пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер поделился с российскими военными данными о ситуации в Сирии.