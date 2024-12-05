Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры генерала Герасимова с американским коллегой: что могли обсуждать США и РФ

Контакты между военными России и США участились на фоне эскалации в Сирии и других регионах. Сегодня западные СМИ сообщили о разговоре Валерия Герасимова и его коллеги из Штатов. Разбираем, что могли обсуждать две стороны.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Переговоры генерала Герасимова с американским коллегой.
Источник: Freepik

Официальный представитель американского Комитета начальников штабов (КНШ) Джерил Дорси заявил, что 27 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и генерал армии Валерий Герасимов провел телефонную беседу с председателем КНШ ВС США Чарльзом Брауном. Отметим, что в РФ эту новость пока не комментировали.

По утверждению американских военных, телефонный разговор с Брауном запросила российская сторона. Западные СМИ пишут, что генералы обсуждали международную и региональную безопасность, в том числе и события на Украине.

В то же время журналисты портала АВС News утверждают, что стороны провели переговоры на тему применения дальнобойных и высокоточных ракет американского и европейского производства по российским объектам. The New York Times пишет, что Герасимов мог предупредить американского коллегу о возможных последствиях попыток атаковать российские регионы ракетами ATACMS.

Военный обозреватель Виктор Баранец в материале для «Комсомольской правды» обратил внимание, что после возможного разговора двух генералов удары западным дальнобойным оружием по РФ прекратились.

Напомним, что контакты между российской и американской сторонами по военной тематике в последнее время участились. Ранее стало известно, что пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер поделился с российскими военными данными о ситуации в Сирии.