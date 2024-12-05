Сбалансированный рост, жилье и поддержка семей. Путин провел Совет по нацпроектам

Паспорта 19 новых национальных проектов, которые должны заработать со следующего года, готовы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что восемь из них направлены на достижение технологического суверенитета и обеспечение долгосрочного спроса на российские технологии. Мишустин добавил, что на реализацию новых нацпроектов выделят более 40 трлн рублей.