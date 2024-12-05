Сбалансированный рост, жилье и поддержка семей. Путин провел Совет по нацпроектам

Он также отметил, что опросы граждан показывают среди отстающих сфер в стране уровень медицинской помощи и доступность жилья.
В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти будут стараться повысить доступность жилья на первичном рынке. Кроме того, он рассказал о мерах поддержки семей.
ТАСС собрал ключевые заявления с заседания.
О нацпроектах
Путин потребовал не занижать ориентиры по нацпроектам и «не обманывать самих себя».
Глава государства предложил составить справочник, где понятным языком будет рассказано об этапах и результатах нацпроектов.
Необходимо не занижать ориентиры по нацпроектам, целевые показатели должны быть объективными, отметил Путин.
Российский лидер также заявил о риске «пробуксовки» нацпроектов в начале года из-за того, что их подготовку не удалось полностью синхронизировать с бюджетом.
Мнение граждан будет иметь «ключевое значение» при оценке работы правительства по нацпроектам, отметил президент. По словам Путина, опросы россиян показывают среди отстающих сфер уровень медпомощи и доступность жилья.
Паспорта 19 новых национальных проектов, которые должны заработать со следующего года, готовы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что восемь из них направлены на достижение технологического суверенитета и обеспечение долгосрочного спроса на российские технологии. Мишустин добавил, что на реализацию новых нацпроектов выделят более 40 трлн рублей.
О российской экономике
Экономика России переходит к траектории сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией, заявил Путин.
О поддержке семей
Мишустин заявил, что меры поддержки, предусмотренные в новом нацпроекте «Семья», оцениваются в 17 трлн рублей: «Акцент сделаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей».
О доступности жилья
Путин возмутился, что людей не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке.
Российские власти будут стараться повысить доступность жилья на первичном рынке, заявил Мишустин. Он заверил, что также «продолжится благоустройство городов и поселков».
О дорогах и транспорте
Путин отметил, что за последние шесть лет дорожная сеть в России «объективно стала лучше».
Глава государства добавил, что доля авиарейсов между российскими городами, минуя Москву, превысила 50%. По его словам, «есть, над чем работать», но «прогресс заметен».
По словам Мишустина, «запланированы и масштабные проекты дорожного строительства и ремонта, которые затронут как федеральную, так и региональную сеть, а также дальнейшее обновление парка общественного транспорта».
О лекарствах
Доля отечественного производства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) в России к 2030 году должна вырасти до 90%, заявил Мишустин.
Борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также гепатитом усилят, «обеспечивая людей с такими диагнозами необходимыми лекарствами за счет государства», добавил премьер.
О беспилотниках и авиации
Россия будет наращивать свою орбитальную группировку, развивать производство беспилотников и авиационных компонентов, сообщил Мишустин.
О бизнесе и технологиях
Путин призвал правительство не откладывать принятие назревших решений в сфере бизнеса на потом, отметив, что «нужно действовать здесь и сейчас».
По его словам, нет задачи производить в России все, но нужно добиваться глобальной конкурентоспособности своих технологий.
Мишустин пообещал продолжение формирования комфортной деловой среды в стране. Он также заявил о планах «стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, расширять для него инфраструктуру промышленных, техно— и бизнес-парков».