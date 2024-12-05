В Кремле объяснили критику Путина в адрес правительства

5 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В рамках собрания Путин потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Российский лидер возмутился, что граждан не предупредили о наличии ограничений, из-за которого возникло непонимание.