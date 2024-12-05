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В Петербурге закроют генконсульство Польши

Консульство перестанет работать с 10 января 2025 года.

Источник: Reuters

Генеральное консульство Польши закроют в Петербурге. Об этом рассказали в МИД РФ 5 декабря.

Генконсульство страны перестанет работать в Северной столице с 10 января 2025 года, что является ответной мерой на закрытие 30 ноября Генконсульства РФ в Познани.

Руководствуясь принципом взаимности, «persona non grata» объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты. Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры.

Пресс-служба МИД РФ