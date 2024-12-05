Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России

«Одной из приоритетных задач, как Вы не раз подчеркивали, — является достижение технологического суверенитета. Именно на это направлены восемь национальных проектов технологического лидерства. По ним будут вестись конкретные перечни создаваемой продукции, а их реализация должна сформировать гарантированный долгосрочный спрос на наши технологии», — сказал Мишустин.
В частности, по нацпроекту «Средства производства и автоматизации» запланированы мероприятия, которые обеспечат вхождение России в ТОП-25 стран по показателю плотности роботизации промышленности. Предполагается разработка свыше 340 технологий.
«По нацпроекту “Новые материалы и химия” за это время планируем существенно снизить долю импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также — редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья», — продолжил Мишустин.
Говоря об агропромышленном комплексе, Мишустин сообщил, что в рамках профильного нацпроекта будут простимулированы инвестиции в научные разработки в области селекции и генетики.
«Нацпроект “Новые атомные и энергетические технологии” направлен, в том числе на расширение глобального присутствия России на международном рынке атомных и смежных разработок. А также обеспечение отечественным оборудованием нашего ТЭК», — сообщил Мишустин.
Глава кабмина рассказал, что в рамках нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» запланировано увеличение числа космических аппаратов для развития космических сервисов и услуг.