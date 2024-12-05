Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России

«Одной из приоритетных задач, как Вы не раз подчеркивали, — является достижение технологического суверенитета. Именно на это направлены восемь национальных проектов технологического лидерства. По ним будут вестись конкретные перечни создаваемой продукции, а их реализация должна сформировать гарантированный долгосрочный спрос на наши технологии», — сказал Мишустин.