Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству: чем недовольна оппозиция

Первый замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» высказался резче. Он счел, что Макрон может поставить во главе нового правительства «новую марионетку». Сенатор прогнозирует затяжной политический кризис во Франции, поскольку за один или два месяца разрешить сложившиеся противоречия не получится.