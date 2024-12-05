Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству: чем недовольна оппозиция

Во Франции парламент вынес вотум недоверия действующему кабинету министров во главе с Мишелем Барнье. Ранее о своем недовольстве политикой правительства страны заявляла левая оппозиция.
Негативную оценку со стороны парламентариев правительство Франции получило из-за нового проекта бюджета. Дело в том, что премьер-министр Барнье предложил воздержаться от повышения налогов для самых обеспеченных французов за счет основной части населения.
Французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с газетой «Известия» назвал действия парламента очередным ударом по позициям президента страны Эммануэля Макрона. Теперь, по мнению эксперта, легитимность главы государства подорвана. Ситуация усугубляется тем, что у власти нет реального кандидата на пост главы правительства вместо Барнье.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов тоже отмечает сложность формирования нового кабинета министров в случае отставки действующего правительства, пишут «Ведомости». Ни одна из французских политических сил не может создать новое правительство в одиночку, но и блокирование левых с правыми практически исключено, считает эксперт.
Первый замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» высказался резче. Он счел, что Макрон может поставить во главе нового правительства «новую марионетку». Сенатор прогнозирует затяжной политический кризис во Франции, поскольку за один или два месяца разрешить сложившиеся противоречия не получится.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал выраженное французскими законодателями недоверие правительству закономерным, напомнив, что действующие власти страны довели ее до состояния глубокого экономического кризиса.