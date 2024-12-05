Хоценко передал передовикам омского сельского хозяйства ключи от 16 авто

В Концертном зале состоялось праздничное заседание и концерт, где наградили передовиков сельхозпроизводства и победителей профессиональных конкурсов.
Губернатор региона Виталий Хоценко поблагодарил работников аграрной отрасли, отметив, что в этом году они собрали рекордные почти 4 миллиона тонн зерна. В агропромышленном комплексе реализуется 28 проектов на сумму более 58 миллиардов рублей, а на программу комплексного развития сельских территорий направлено свыше двух миллиардов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.
Кроме этого, губернатор вручил передовикам сельского хозяйства региона ключи от 16 автомобилей марки «Лада». Напомним, ранее мы писали, что в Омской области хотят расширить площадь посевных земель.