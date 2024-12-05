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Хоценко передал передовикам омского сельского хозяйства ключи от 16 авто

5 декабря в Омской области прошли торжества, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Концертном зале состоялось праздничное заседание и концерт, где наградили передовиков сельхозпроизводства и победителей профессиональных конкурсов.

Губернатор региона Виталий Хоценко поблагодарил работников аграрной отрасли, отметив, что в этом году они собрали рекордные почти 4 миллиона тонн зерна. В агропромышленном комплексе реализуется 28 проектов на сумму более 58 миллиардов рублей, а на программу комплексного развития сельских территорий направлено свыше двух миллиардов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, губернатор вручил передовикам сельского хозяйства региона ключи от 16 автомобилей марки «Лада». Напомним, ранее мы писали, что в Омской области хотят расширить площадь посевных земель.