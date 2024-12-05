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Британская армия будет уничтожена за полгода, если ей придется воевать с Россией

Полковник Алистер Карнс, бывший морской пехотинец и действующий резервист, считает, что в случае войны с Россией британская армия будет уничтожена «за полгода или год», пишет The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Карнс, выступая на конференции по резервам, сказал: «В войне такого масштаба, похожей на украинскую, наша армия при нынешних показателях потерь — даже в составе многонациональной коалиции — будет уничтожена за период от шести месяцев до года».

Сейчас в британской армии насчитывается 72 510 постоянных военнослужащих. Это наименьшая численность с наполеоновских времен, говорится в статье. При этом Карнс не призывает к увеличению числа постоянных военнослужащих. На его взгляд, решающую роль играют резервы, без которых Британия «не сможет ни нарастить массу, ни выполнить множество оборонительных задач».

Заявление Карнса многие сочли тревожным сигналом, поскольку летом генерал Роланд Уокер, начальник Генерального штаба, предупредил, что Британия должна быть готова вести большую войну через три года. Он сказал, что армия должна быстро модернизироваться, чтобы удвоить свою боевую мощь к 2027 году и утроить ее к концу десятилетия.

Таким образом Роланд отреагировал на слова Патрика Сандерса, бывшего командующего армией, который считает, что Великобритания в нынешнем положении не сможет вести полномасштабную войну.

В январе Сандерс предупредил, что в Британии в случае вступления в войну не избежать призыва на военную службу, потому что армия «слишком мала».

Как подчеркнул генерал Джим Хокенхалл, командующий Стратегическим командованием Великобритании, для армии «критически важны» резервы, которые сейчас составляют 25 814 человек.

Он призвал армию пересмотреть возраст выхода на пенсию, чтобы не терять опытных кадровых военных.

Хокенхалл отметил сложности с набором резервистов, назвав этот процесс «дьвольски трудным».

Генерал Джеймс Эверард, бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО предупредил:

Хотя Британия сейчас не находится в состоянии войны, мы должны действовать так, как будто мы воюем.

Джеймс Эверард
бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО

Обсуждая конфликт на Украине, Эверард признал: «Россия мобилизует больше военных, чем теряет, а Украина, наоборот, теряет больше, чем мобилизует».