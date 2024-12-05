Британская армия будет уничтожена за полгода, если ей придется воевать с Россией

Сейчас в британской армии насчитывается 72 510 постоянных военнослужащих. Это наименьшая численность с наполеоновских времен, говорится в статье. При этом Карнс не призывает к увеличению числа постоянных военнослужащих. На его взгляд, решающую роль играют резервы, без которых Британия «не сможет ни нарастить массу, ни выполнить множество оборонительных задач».