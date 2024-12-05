Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подчинении мэра Новосибирска появились два новых ведомства

В городской администрации стало больше самостоятельных структурных подразделений.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Глава города Максим Кудрявцев продолжает реформировать структуру городской администрации. Так, изменения коснулись департамента правовой и кадровой работы. Сейчас он называется правовой департамент.

Ранее в его составе было управление муниципальной службы и кадров мэрии, которое стало самостоятельным подразделением. Оба ведомства подчиняются напрямую главе городской администрации. Цель изменений, согласно решения депутатов горсовета, — совершенствование структуры мэрии и оптимизация.

Добавим, что руководство подразделений не изменилось: Сергей Копырин возглавляет правовой департамент, Любовь Черных — начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии.