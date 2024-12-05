В подчинении мэра Новосибирска появились два новых ведомства

Ранее в его составе было управление муниципальной службы и кадров мэрии, которое стало самостоятельным подразделением. Оба ведомства подчиняются напрямую главе городской администрации. Цель изменений, согласно решения депутатов горсовета, — совершенствование структуры мэрии и оптимизация.