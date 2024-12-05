Лавров назвал причину проблем в отношениях РФ и США

«Вся проблема в наших отношениях с США, что они не держат свое слово, они недоговороспособны, — указал Лавров. — Начиная с тех радужных договоренностей, которые были достигнуты на Мальте [Михаилом] Горбачевым и [Рональдом] Рейганом, и продолжая по всем другим направлениям, включая деятельность ОБСЕ».