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Губернатор Петербурга 12 декабря проведет прямую линию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 декабря проведет прямую линию. Об этом глава Северной столицы заявил 5 декабря в своем tg-канале.

Источник: РИА "Новости"

Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во «ВКонтакте» и телеканале «Санкт-Петербург». Обращения можно направить на его страницу, также получится позвонить на «горячую линию» по номеру: 246−79−49.

В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. Мы ввели практику прямых линий моих заместителей, которые в течение года в прямом эфире отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

Александр Беглов будет ждать любые вопросы, включая стратегическое развитие города.

Ранее прямую линию провел вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.