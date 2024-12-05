Губернатор Петербурга 12 декабря проведет прямую линию

Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во «ВКонтакте» и телеканале «Санкт-Петербург». Обращения можно направить на его страницу, также получится позвонить на «горячую линию» по номеру: 246−79−49.
В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. Мы ввели практику прямых линий моих заместителей, которые в течение года в прямом эфире отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам.
Александр Беглов будет ждать любые вопросы, включая стратегическое развитие города.
Ранее прямую линию провел вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.