Макрон отправил правительство Франции в отставку

Эмманюэль Макрон назначил члена правой партии «Республиканцы» Мишеля Барнье на должность премьер-министра 5 сентября. Правительство Франции по итогам парламентских выборов не удавалось сформировать почти два месяца, так как ни одна из сил не получила большинства. Мишель Барнье пятый — после Эдуара Филиппа, Жана Кастекса, Элизабет Борн и Габриэля Атталя — премьер-министр за два президентских срока Эмманюэля Макрона. Кто займет его место, не сообщалось. Вечером 5 декабря президент обещал выступить с обращением.