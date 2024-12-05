Александр Беглов вручил награды лучшим добровольцам Петербурга

В Смольном прошла церемония награждения лучших добровольцев Северной столицы. Губернатор Александр Беглов вручил 24 знака отличия за развитие волонтерской деятельности и достижения в организации труда добровольцев. Также представители движения получили благодарственные письма от градоначальника.
— В Северной столице насчитывается более 440 тысяч волонтеров. Благодаря работе волонтеров город на Неве закрепил за собой звание столицы добровольчества, — отметил губернатор.
На данный момент в городе действует около 20 направлений волонтерского движения: патриотическое, социальное, донорское, экологическое и ряд других. Они сыграли важную роль в период пандемии, а сейчас помогают участникам спецоперации и их семьям.
— Сегодня добровольцы плетут маскировочные сети, посещают раненых в госпиталях, отвозят гуманитарные грузы в прифронтовые регионы и навещают бойцов на передовой, — добавил Александр Беглов.
В Смольном прошла неформальная встреча губернатора с добровольцами. Фото: gov.spb.ru.
После церемонии награждения губернатор в неформальной обстановке в Смольном встретился с активными участниками добровольческих организаций Петербурга, в том числе с участниками спецоперации, которые стали волонтерами. Он поблагодарил добровольцев за их помощь городу и стране.
— Наши добровольцы заслуживают особых слов благодарности за свой труд и бескорыстное служение. Быть волонтером, делать что-то важное для города, для людей, которые нуждается в помощи, — это идет от сердца. Их примеры вдохновляют других на помощь обществу, — подчеркнул градоначальник.
Добавим, что знак отличая вручается лучшим добровольцам Петербурга ежегодно с 2018 года.