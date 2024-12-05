Александр Беглов вручил награды лучшим добровольцам Петербурга

— Наши добровольцы заслуживают особых слов благодарности за свой труд и бескорыстное служение. Быть волонтером, делать что-то важное для города, для людей, которые нуждается в помощи, — это идет от сердца. Их примеры вдохновляют других на помощь обществу, — подчеркнул градоначальник.