Токаев дал ряд поручений по направлениям деятельности КНБ

Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица.