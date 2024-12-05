Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии

Ранее в четверг премьер Дорин Речан сообщил, что в связи с энергокризисом в стране он требует отставки министра энергетики Парликова, генерального директора компании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергея Тофилата.
«Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
Премьер Речан в четверг отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.