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Сирийская телекоммуникационная госкомпания прекратила работу в Алеппо

БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская телекоммуникационная государственная компания прекратила обслуживание абонентов в провинции Алеппо в связи с действиями террористов, сообщается в официальном заявлении компании опубликованном сирийским государственным агентством САНА.

«В связи с террористическими нападениями на станции связи в центральной части (Сирии) услуги по обеспечению связи в Алеппо прекращены», — цитирует агентство заявление.