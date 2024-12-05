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РСТ: РФ и Беларуси стоит синхронизировать визовые режимы с другими странами

МИНСК, 5 дек — Sputnik. России и Беларуси стоило бы синхронизировать визовые режимы с другими странами, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Источник: Sputnik.by

Об этом он заявил на Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй!».

Ранее замглавы белорусского МИД Игорь Назарук сообщил, что соглашение Беларуси и РФ о взаимном признании виз заработает в 2025 году.

Илья Уманский, выступая на форуме, отметил, что с белорусскими коллегами уже несколько раз оговаривался вопрос о том, чтобы «синхронизировать наши безвизовые взаимоотношения с зарубежными странами».

«Например, китайцы посещают Беларусь без виз. И, находясь в таких взаимоотношениях с Беларусью, в которых мы находимся, было бы правильно эту синхронизацию провести», — сказал он.

Глава РСТ также подчеркнул, что для привлечения в Россию иностранных туристов, у которых имеется возможность отправиться в любую точку мира, нужно создавать конкурентный премиальный продукт. Пока же, по его словам, в РФ развивается, прежде всего, внутренний туризм и соответствующая инфраструктура.

«Мы должны сделать высококачественный продукт, конкурентный на международной арене», — заявил Уманский.

Для этого, добавил он, нужны отдельные программы по наращиванию дорогостоящих проектов, на которые «мы будем приземлять этот туристический поток».

экономика
туризм и отдых