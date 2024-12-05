РСТ: РФ и Беларуси стоит синхронизировать визовые режимы с другими странами

Об этом он заявил на Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй!».
Ранее замглавы белорусского МИД Игорь Назарук сообщил, что соглашение Беларуси и РФ о взаимном признании виз заработает в 2025 году.
Илья Уманский, выступая на форуме, отметил, что с белорусскими коллегами уже несколько раз оговаривался вопрос о том, чтобы «синхронизировать наши безвизовые взаимоотношения с зарубежными странами».
«Например, китайцы посещают Беларусь без виз. И, находясь в таких взаимоотношениях с Беларусью, в которых мы находимся, было бы правильно эту синхронизацию провести», — сказал он.
Глава РСТ также подчеркнул, что для привлечения в Россию иностранных туристов, у которых имеется возможность отправиться в любую точку мира, нужно создавать конкурентный премиальный продукт. Пока же, по его словам, в РФ развивается, прежде всего, внутренний туризм и соответствующая инфраструктура.
«Мы должны сделать высококачественный продукт, конкурентный на международной арене», — заявил Уманский.
Для этого, добавил он, нужны отдельные программы по наращиванию дорогостоящих проектов, на которые «мы будем приземлять этот туристический поток».