РСТ: РФ и Беларуси стоит синхронизировать визовые режимы с другими странами

Глава РСТ также подчеркнул, что для привлечения в Россию иностранных туристов, у которых имеется возможность отправиться в любую точку мира, нужно создавать конкурентный премиальный продукт. Пока же, по его словам, в РФ развивается, прежде всего, внутренний туризм и соответствующая инфраструктура.