Парламент принял поправки в госбюджет Молдовы на 2024 год

Документ также предусматривает сокращение расходов на 493,4 миллиона леев, а также перераспределение выявленной экономии. Так, на модернизацию дорожной инфраструктуры страны и ремонт дорог будет направлено 622 миллиона леев. Еще 100 миллионов леев предназначены для поддержки малого и среднего предпринимательства, а 60 миллионов будут выделены на реализацию национальной программы по расширению и восстановлению лесов.