Парламент принял поправки в госбюджет Молдовы на 2024 год

Документ поддержали 56 депутатов, он предусматривает увеличение доходов, а также сокращение расходов и дефицита.
Таким образом, доходы увеличены на 1,18 миллиарда леев и превысят 67 миллиардов леев. Увеличение определяется, в частности, увеличением доходов от заработной платы, а также сбором доходов от прямых и косвенных налогов. Учитывая, что доходы росли более быстрыми темпами, чем расходы, дефицит бюджета сократился на 1,67 миллиарда леев, уточнили в парламенте.
Документ также предусматривает сокращение расходов на 493,4 миллиона леев, а также перераспределение выявленной экономии. Так, на модернизацию дорожной инфраструктуры страны и ремонт дорог будет направлено 622 миллиона леев. Еще 100 миллионов леев предназначены для поддержки малого и среднего предпринимательства, а 60 миллионов будут выделены на реализацию национальной программы по расширению и восстановлению лесов.
Принятые изменения вступят в силу со дня опубликования в «Официальном вестнике».