«Армия не сделала выводов»: депутат Журавлев — об отступлении сирийских солдат из Хамы

«Россия и так не перестает помогать Сирии, и само присутствие там российских военных — главнейшее тому подтверждение. Есть сведения, что боевики сейчас стремятся захватить еще и часть провинции Хама, а это еще ближе и к столице страны, Дамаску, и к российским военным базам Хмеймим и Тартус. На днях наш флот провел учения в Средиземном море, которые должны были продемонстрировать врагам возможности, которыми обладают российские корабли. В случае реальной угрозы нашему контингенту, по тревоге будут подняты и флот, и авиация, которым, уверен, есть что противопоставить террористам. Это происходит и сейчас, но боевые действия пока все же идут в зоне ответственности вооруженных сил Сирийской республики», — сказал он.