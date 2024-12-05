Санду отправила в отставку министра энергетики на фоне роста цен на газ

29 ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило повышение тарифа на газ для населения сразу на 27,6%, до 16,7 тыс. леев ($914) за 1 тыс. куб. м. При этом еще в сентябре премьер Речан заверял, что подорожаний газа и электроэнергии в этом отопительном сезоне точно не будет. Тогда же он обвинил оппозиционных политиков в спекуляциях на эту тему перед президентскими выборами 20 октября (на них с минимальным отрывом победила Санду).