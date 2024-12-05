Санду отправила в отставку министра энергетики на фоне роста цен на газ

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики. Документ опубликован на сайте главы государства.
«Отозвать Виктора Парликова с должности министра энергетики», — говорится в тексте документа. Он вступает в силу с даты подписания, 5 декабря.
В четверг, 5 декабря, отставки Парликова потребовал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, возложив на него ответственность за рост тарифов и кризис в энергетике. Вместе с Парликовым глава правительства призвал уволить руководителя госкомпании «Энергоком» Виктора Бынзаря и представителя правительства в наблюдательном совете «Молдовагаза» Сергея Тофилата. Он обвинил их в задержке закупок газа по приемлемым ценам в теплый период года.
29 ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило повышение тарифа на газ для населения сразу на 27,6%, до 16,7 тыс. леев ($914) за 1 тыс. куб. м. При этом еще в сентябре премьер Речан заверял, что подорожаний газа и электроэнергии в этом отопительном сезоне точно не будет. Тогда же он обвинил оппозиционных политиков в спекуляциях на эту тему перед президентскими выборами 20 октября (на них с минимальным отрывом победила Санду).
«Молдовагаз» ранее запрашивал повышение цен до 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей. Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов на поставку природного газа, компанией были названы:
- увеличение стоимости закупки природного газа в четвертом квартале 2024 года на региональных и международных платформах на 31,3% по сравнению с прогнозами, включенными в действующий тариф от 3 мая 2024-го;
- увеличение стоимости услуг по транспортировке природного газа на 21,6% в связи с повышением тарифа на транспортировку природного газа на 47,7% с 29 августа 2024 года;
- увеличение стоимости услуг по распределению на 1,8% в связи с ростом объемов распределения природного газа;
- увеличение стоимости поставки природного газа на 2,6% в связи с пересмотром размера взносов на формирование запасов природного газа.
В НАРЭ отметили, что решение принято исходя из значительного роста закупочных цен на природный газ на рынке. По мнению агентства, отсрочка корректировки цен привела бы к накоплению поставщиком крупных финансовых потерь, что могло повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства.