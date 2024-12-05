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Defense News: НАТО создаст флот морских БПЛА в Балтийском море

В НАТО задумались о возможности «иметь постоянные глаза над и под ватерлинией» после серии повреждений подводных кабелей в европейских водах, говорится в статье Defense News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Department of Defense
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Адмирал Пьер Вандье, командующий союзными войсками НАТО по трансформации, сравнил эту идею с полицейскими камерами видеонаблюдения, установленными на уличных фонарях в неблагополучных городских районах для фиксации преступлений.

Как утверждает Вандье, его команда приступила к разработке флота надводных беспилотников, чтобы «НАТО могла ежедневно видеть и контролировать окружающую среду». Сначала надо сделать это над водой, а потом и под водой, поделился планами адмирал.

Новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба Североатлантического союза SACEUR, добавил Вандье.

Официальные лица полагают, что подразделение беспилотников можно оснастить полевыми платформами, которые работают, опираясь на эксперименты 59 Оперативной группы ВМС США.

Названия пока не придумано, просто флот надводных беспилотников. На самом деле он уже существует… США уже много лет задействуют Оперативную группу 59 в Персидском заливе, так что все известно… Это скорее вопрос адаптации, чем технологии.

Пьер Вандье
адмирал, командующий союзными войсками НАТО по концепциям и трансформации

Оперативная группа 59 начала работать в 2011 году. Она занимается интеграцией беспилотных систем и искусственного интеллекта в зоне операций 5-го флота ВМС США. Группа 59 действует из Бахрейна и использует беспилотные аппараты, работающие вместе с пилотируемыми судами.

Однако в январе было создано новое подразделение, получившее название 59.1. Оно занимается тестированием и модернизацией промышленных систем для укрепления морской безопасности в регионе Ближнего Востока.

По состоянию на ноябрь подразделение 59.1 испытало и модернизировало больше 23 различных беспилотных систем.

В начале ноября подразделение приняло участие в учениях Digital Talon, в ходе которых ему удалось дистанционно запустить барражирующий боеприпас в море, а также протестировать вертикальный взлет и посадку дронов с надводного беспилотника.

По словам Вандье, задача состоит в том, чтобы запустить флот беспилотников, занимающихся наблюдением, до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне следующего года.

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