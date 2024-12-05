Defense News: НАТО создаст флот морских БПЛА в Балтийском море

Адмирал Пьер Вандье, командующий союзными войсками НАТО по трансформации, сравнил эту идею с полицейскими камерами видеонаблюдения, установленными на уличных фонарях в неблагополучных городских районах для фиксации преступлений.
Новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба Североатлантического союза SACEUR, добавил Вандье.
Официальные лица полагают, что подразделение беспилотников можно оснастить полевыми платформами, которые работают, опираясь на эксперименты 59 Оперативной группы ВМС США.
Названия пока не придумано, просто флот надводных беспилотников. На самом деле он уже существует… США уже много лет задействуют Оперативную группу 59 в Персидском заливе, так что все известно… Это скорее вопрос адаптации, чем технологии.
Оперативная группа 59 начала работать в 2011 году. Она занимается интеграцией беспилотных систем и искусственного интеллекта в зоне операций 5-го флота ВМС США. Группа 59 действует из Бахрейна и использует беспилотные аппараты, работающие вместе с пилотируемыми судами.
Однако в январе было создано новое подразделение, получившее название 59.1. Оно занимается тестированием и модернизацией промышленных систем для укрепления морской безопасности в регионе Ближнего Востока.
По состоянию на ноябрь подразделение 59.1 испытало и модернизировало больше 23 различных беспилотных систем.
По словам Вандье, задача состоит в том, чтобы запустить флот беспилотников, занимающихся наблюдением, до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне следующего года.