Путин спросил у Мантурова: «Где заводы?» и «Где деньги?»

«Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?» — добавил президент.