Путин спросил у Мантурова: «Где заводы?» и «Где деньги?»

Президент Владимир Путин спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, построены ли мусоросжигающие заводы, согласно плану. Это произошло на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Первый вице-премьер пояснил, что два мусоросжигающих завода уже «на выходе», их запустят в первых месяцах следующего года, тогда как площадки по сортировке мусора созданы «в достаточном количестве». Мантуров пообещал пригласить Путина на открытие мусоросжигающих заводов.
«Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?» — добавил президент.
Главная проблема была в сфере технологий, поскольку японские коллеги покинули проект, «инициативу подхватил» «Росатом», ответил Мантуров.
«Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле. Понимать, что там происходит, в какие сроки. У нас же инфляционные процессы происходят, удорожание проектов происходит, да? Чтобы потом не пришли, не сказали: “А вот такая проблема, такая”, — потребовал Путин.
В 2018 году Путин пообещал, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов. «Я не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 мы должны сделать», — добавил он.
Президент назвал задачу сложной и пояснил, что этой проблемой не занимались десятилетиями: «Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, [разве что] минимально, точечно».
Мантуров прежде возглавлял Минпромторг, этой весной он стал первым вице-премьером. «Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, — вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, все здесь сосредоточено», — сказал 11 мая Путин на встрече с Мантуровым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым (до объявления о внесении в Думу нового состава правительства).