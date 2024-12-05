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Коц назвал катастрофой ситуацию в Сирии из-за наступления исламистов

Ситуация в Сирии, где повстанцы-исламисты развивают свое наступление, является катастрофой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Он заявил, что уход ВС Сирии из города Хамы свидетельствует о «деградации сирийской военной машины». Населенный пункт сдали практически без боя, констатировал Коц.

«Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна», — написал военкор.

По словам Коца, российской стороне придется задуматься об эвакуации баз в случае захвата города Хомс.

Ранее командование Сирии сообщило, что подразделения армии страны покинули город Хама для обеспечения безопасности жителей.