Коц назвал катастрофой ситуацию в Сирии из-за наступления исламистов

Он заявил, что уход ВС Сирии из города Хамы свидетельствует о «деградации сирийской военной машины». Населенный пункт сдали практически без боя, констатировал Коц.
«Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна», — написал военкор.
По словам Коца, российской стороне придется задуматься об эвакуации баз в случае захвата города Хомс.
Ранее командование Сирии сообщило, что подразделения армии страны покинули город Хама для обеспечения безопасности жителей.