Глава МИД России Лавров заявил, что ОБСЕ — бесполезная организация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) бесполезна, так как в реальной политике в рамках ОБСЕ нет места «ни сотрудничеству, ни безопасности». Прямо перед вылетом из Москвы на Мальту, где проходит саммит Совета глав МИД ОБСЕ, руководство островного государства аннулировало визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой, а глава МИД Украины Андрей Сибига перед речью Лаврова покинул зал заседаний.