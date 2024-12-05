WSJ: Украина планирует объявить о готовности к миру
Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась с командой избранного президента США Дональда Трампа. Утверждается, что Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам.
Bloomberg предрек Макрону «политический хаос»
Правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия из-за бюджетного кризиса. Крах кабинета Барнье ослабляет позиции Макрона, создавая политическую нестабильность.
American Conservative предупредил о возможной эскалации конфликта на Украине
Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине при Трампе может усилить напряженность, считают обозреватели журнала. Его взгляды совпадают с подходами Байдена и Киева, что не будет способствовать урегулированию кризиса.
Axios: возможный новый шеф Пентагона скептически относится к помощи ВСУ
Губернатор Флориды Рон Десантис, возможный кандидат на пост главы Пентагона при Трампе, скептически относится к поддержке Украины, отдавая приоритет противодействию Китаю.
Bloomberg узнал о смене стратегии НАТО по Украине
НАТО планирует увеличить поставки оружия Украине, смещая акцент с победы Киева на создание «лучшей позиции» для переговоров с Россией. Это происходит на фоне ухудшения позиций ВСУ.