Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 5 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 5 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

WSJ: Украина планирует объявить о готовности к миру

Источник: РИА "Новости"

Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась с командой избранного президента США Дональда Трампа. Утверждается, что Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам.

Bloomberg предрек Макрону «политический хаос»

Источник: AP 2024

Правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия из-за бюджетного кризиса. Крах кабинета Барнье ослабляет позиции Макрона, создавая политическую нестабильность.

American Conservative предупредил о возможной эскалации конфликта на Украине

Источник: AP 2024

Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине при Трампе может усилить напряженность, считают обозреватели журнала. Его взгляды совпадают с подходами Байдена и Киева, что не будет способствовать урегулированию кризиса.

Axios: возможный новый шеф Пентагона скептически относится к помощи ВСУ

Источник: Reuters

Губернатор Флориды Рон Десантис, возможный кандидат на пост главы Пентагона при Трампе, скептически относится к поддержке Украины, отдавая приоритет противодействию Китаю.

Bloomberg узнал о смене стратегии НАТО по Украине

Источник: AP 2024

НАТО планирует увеличить поставки оружия Украине, смещая акцент с победы Киева на создание «лучшей позиции» для переговоров с Россией. Это происходит на фоне ухудшения позиций ВСУ.