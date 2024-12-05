Путин сказал о предновогоднем неформальном саммите СНГ, куда входит Беларусь

Президент России Владимир Путин сказал, что перед Новым годом пройдет неформальный саммит Содружества Независимых Государств, куда входит Беларусь, передает ТАСС.
— Скоро у нас будет неформальный саммит СНГ, такой уже традиционный, предновогодний, — проанонсировал российский президент.
Кроме того, Путин сообщил о том, что на неформальном саммите СНГ перед Новым годом, он намерен обсудить с коллегами по Содружеству тему волонтерства.
— Подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия, — прокомментировал Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».
Но в ближайшее время Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права.
А еще президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.