«Незамедлительно покинуть страну». МИД Беларуси сказал гражданам воздержаться от поездок в Сирию

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило рекомендации воздержаться от поездок в Сирию, сообщает пресс-служба дипведомства.
В МИД указали на резкое обострение военно-политической ситуации в Сирии и рекомендовали белорусам в настоящее время не совершать поездки в эту арабскую республику.
— Обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию, — прокомментировали в министерстве.
При этом в МИД отметили, что белорусы, которые проживают или находятся на данный момент на территории Сирии, должны покинуть это государство.
— Рекомендуем белорусам незамедлительно покинуть страну. Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, — заявили в дипведомстве.
Кроме того, в МИД отметили, что белорусским гражданам следует сохранять контакт с белорусскими дипломатами в Сирии. А для экстренной связи обращаться в посольства Беларуси в Сирии (+963 94 88 88 653).
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права.
А президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.