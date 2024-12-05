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«Незамедлительно покинуть страну». МИД Беларуси сказал гражданам воздержаться от поездок в Сирию

МИД Беларуси рекомендовал белорусам воздержаться от поездок в Сирию.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило рекомендации воздержаться от поездок в Сирию, сообщает пресс-служба дипведомства.

В МИД указали на резкое обострение военно-политической ситуации в Сирии и рекомендовали белорусам в настоящее время не совершать поездки в эту арабскую республику.

— Обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию, — прокомментировали в министерстве.

При этом в МИД отметили, что белорусы, которые проживают или находятся на данный момент на территории Сирии, должны покинуть это государство.

— Рекомендуем белорусам незамедлительно покинуть страну. Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, — заявили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что белорусским гражданам следует сохранять контакт с белорусскими дипломатами в Сирии. А для экстренной связи обращаться в посольства Беларуси в Сирии (+963 94 88 88 653).

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права.

А президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.