Словакия закроет Генконсульство в Петербурге

С той же даты закроются словацкие Генконсульства в Осло, Кракове, Копенгагене и Кодане. Власти Словакии объяснили решение закрыть представительства в этих городах и Санкт-Петербурге так: «Если мы произносим слово “упразднение”, то это всего лишь техническое выражение, потому что мы заинтересованы в установлении отношений со всеми странами, даже там, где дипмиссии будут находиться в другом месте. Но мы продолжим с ними контактировать».