Словакия закроет Генконсульство в Петербурге

Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу с 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте дипмиссии.
Это произойдет в соответствии с решением правительства Словакии от 28 августа. Генконсульство еще тогда начало поэтапно сокращать объем предоставляемых услуг для сограждан, с 30 ноября прекратилось оказание консульской помощи в экстренных случаях.
«Что касается граждан Российской Федерации, то Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не предоставляет им своих услуг», — сказано в сообщении. Россиянам предложили обращаться за получением виз, ВНЖ и других услуг в посольство Словакии в Москве.
С той же даты закроются словацкие Генконсульства в Осло, Кракове, Копенгагене и Кодане. Власти Словакии объяснили решение закрыть представительства в этих городах и Санкт-Петербурге так: «Если мы произносим слово “упразднение”, то это всего лишь техническое выражение, потому что мы заинтересованы в установлении отношений со всеми странами, даже там, где дипмиссии будут находиться в другом месте. Но мы продолжим с ними контактировать».
Прошлой осенью, еще при прежнем правительстве Словакии, республику покинул один из российских дипломатов, власти обвинили его в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях. Нынешний словацкий премьер Роберт Фицо нередко высказывается в поддержку России, за что подвергается критике со стороны оппозиции.
В Валлетте 5 декабря состоялась встреча российского и словацкого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Юрая Бланара. Они обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», Украину и иные темы международной повестки дня.