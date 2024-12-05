Эскалация в Сирии: что известно на 5 декабря

Сирийские повстанцы вошли в Хаму
Вооруженные сирийские группировки прорвались в жилые кварталы Хамы. Армия, согласно заявлению сирийского Минобороны, передислоцировалась за пределы города для защиты гражданского населения. Военкор Александр Коц заявил, что сдача сирийской армией Хамы без боя указывает на «деградацию военной машины» Сирии. Он считает, что угроза российским базам в Тартусе и Хмеймиме реальна, возможна и их эвакуация при падении Хомса.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия продолжает поддерживать Сирию в борьбе с террористами, но бои в Хаме остаются зоной ответственности сирийской армии. Он подчеркнул угрозу российским базам и готовность России применить флот и авиацию в случае опасности.
СМИ назвали рецепт успеха боевиков
Наступление группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии оказалось успешным благодаря военной реорганизации и поглощению мелких группировок. По данным FT, боевики производят беспилотники и ракеты в небольших мастерских.