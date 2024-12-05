Эскалация в Сирии: что известно на 5 декабря

Вооруженные сирийские группировки прорвались в жилые кварталы Хамы. Армия, согласно заявлению сирийского Минобороны, передислоцировалась за пределы города для защиты гражданского населения. Военкор Александр Коц заявил, что сдача сирийской армией Хамы без боя указывает на «деградацию военной машины» Сирии. Он считает, что угроза российским базам в Тартусе и Хмеймиме реальна, возможна и их эвакуация при падении Хомса.