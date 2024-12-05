Турция надеется на постоянное перемирие между Израилем и Ливаном

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Турции выражают надежду, что соглашение о перемирии, заключенное между Израилем и Ливаном, будет постоянным. Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Турции по итогам заседания Совета национальной безопасности республики, которое состоялось под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Была выражена надежда, что прекращение огня в Ливане станет постоянным, подчеркнута важность соблюдения международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, чтобы положить конец агрессии Израиля, и заявлено, что позиция Турции касательно справедливого и прочного решения палестинского вопроса останется неизменной», — отмечается в тексте.
Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и ливанской шиитской группировкой «Хезболлах» предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.