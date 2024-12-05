Маск заявил, что лишь 1% госслужащих США реально приходит на работу

«Количество федеральных служащих, подлежащих сокращению, должно быть, по крайней мере, пропорционально количеству отмененных федеральных правил», — считает бизнесмен. По его мнению, к волне увольнений может привести в том числе запрет на удаленную работу, «что мы приветствуем». Упомянул он и о том, что нужно максимально помочь сокращенным сотрудникам на время их перехода на другую работу.