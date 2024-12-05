СК показал кадры драк с участием подростка из Чечни после критики Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав СК и МВД Александра Бастрыкин и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев. Юноша, о котором зашла речь, больше года назад вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Сейчас он под домашним арестом.