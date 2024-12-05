Американский ракетный эсминец USS The Sullivans зашел в порт Ларнаки

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Американский эскадренный миноносец USS The Sullivans (DDG-68) пришвартовался в морском порту города Ларнака. Об этом сообщила в социальной сети X посол США в Никосии Джули Фишер.
По ее словам, USS The Sullivans находится в Ларнаке «в ходе своего развертывания в Восточном Средиземноморье». Глава американской дипмиссии напомнила, что эсминец назван в честь пяти родных братьев Салливан, погибших в 1942 году в морском сражении за Гуадалканал у Соломоновых островов.
Греческая газета Kathimerini сообщила, что зашедший в порт Ларнаки американский корабль является эсминцем типа «Арли Бёрк» и оснащен управляемым ракетным оружием. В сообщении сказано, что визит USS The Sullivans на Кипр происходит во время планового развертывания, призванного поддерживать безопасность на море и содействовать стабильности в регионе. Издание предполагает, что экипаж эсминца, скорее всего, пополнит запасы и сделает короткую паузу перед возобновлением операций, которые нередко включают совместные учения с ВМС стран — союзников США и другие миссии по обеспечению свободы судоходства.
По информации газеты, эсминец незадолго до своего захода в кипрский порт находился как в Средиземном море, так и в восточной части Атлантического океана, обеспечивая противоракетную оборону и поддерживая гуманитарные и охранные миссии, в том числе во время недавнего конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.
По мнению Kathimerini, швартовка USS The Sullivans в Ларнаке символизирует прочные связи между США и Кипром, подчеркивая стратегическую важность острова в динамике региональной безопасности. В последние месяцы в морские порты Кипра заходили и другие корабли ВМС США. Например, в августе и октябре в Лимасоле пришвартовывался универсальный десантный корабль ВМС США USS Wasp (LHD-1), первый визит которого вызвал на острове протесты, а в сентябре в порту этого же кипрского города побывал и десантный корабль-док типа «Харперс-Ферри» USS Oak Hill (LSD 51).
Отношения между Никосией и Вашингтоном за минувшую осень существенно укрепились. Так, в сентябре между Минобороны Кипра и Пентагоном была подписана дорожная карта в сфере оборонного сотрудничества, в октябре в Никосии состоялся первый раунд стратегического диалога между Кипром и США. Затем, в том же месяце, президент Кипра Никос Христодулидис посетил Белый дом по приглашению своего американского коллеги Джо Байдена. На прошлой же неделе глава островного государства заявил, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления Кипра в НАТО.