Американский ракетный эсминец USS The Sullivans зашел в порт Ларнаки

Отношения между Никосией и Вашингтоном за минувшую осень существенно укрепились. Так, в сентябре между Минобороны Кипра и Пентагоном была подписана дорожная карта в сфере оборонного сотрудничества, в октябре в Никосии состоялся первый раунд стратегического диалога между Кипром и США. Затем, в том же месяце, президент Кипра Никос Христодулидис посетил Белый дом по приглашению своего американского коллеги Джо Байдена. На прошлой же неделе глава островного государства заявил, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления Кипра в НАТО.